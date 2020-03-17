Пол Мерсон: «Если бы на месте «Ливерпуля» был «Манчестер Сити», никто бы не спорил об отмене чемпионства»

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон поделился мнением о ситуации в чемпионате Англии, который приостановлен на месяц из-за пандемии коронавируса.

— Все в курсе, что у «Ливерпуля» отрыв в 25 очков от «Манчестер Сити», мерсисайдцы ждут титул уже 30 лет, — цитирует Sky Sports Мерсона. — Да, отрыв есть отрыв, но если бы я играл с другом в снукер, и мне надо было бы выиграть у него 25 партий, а он бы сказал: «Все, игра закончена, нет смысла продолжать», я бы ответил: «Но я же мог выиграть!». Если бы на месте команды Клоппа был «Ман Сити», то ни у кого бы не было вопросов насчет отмены чемпионства, всем было бы все равно, потому что «горожане» уже выигрывали титул. «Ливерпуль» же не становился чемпионом Англии уже 30 лет. Все как будто в фильме! Я понимаю мерсисайдцев, по сути они уже чемпионы, но математически — еще нет. Очень обидная ситуация! Проблема еще и в том, что не все клубы провели одинаковое количество матчей.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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