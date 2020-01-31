Английский футбольный тренер Пол Клемент рассказал о работе с Златаном Ибрагимовичем и Криштиану Роналду. Он отметил, что оба игрока ведут себя профессионально и в обычной жизни.

— Златан Ибрагимович действительно заставляет вас быть в тонусе. Я помню, насколько требователен он был к своим товарищам по команде, никогда не видел, чтобы кто-то столько требовал от них, — рассказал Клемент ВВС. — Но не только Златан особенен для меня, но и Криштиану Роналду. Конечно, каждый может видеть, насколько велик их талант, но в человеческом плане они так же интересны. Они забавны и крайне уверены в себе. Оба ведут себя профессионально и в обычной жизни.

Они тщательно следят за своим телом, правильно питаются. Например, в доме Криштиану в Мадриде были специальные реабилитационные сооружения, которые обычно вы встретите в клубе или спа-центре. Он крупно инвестировал в свою профессию и здоровье. Про таких, как Криштиану, говорят: он пройдет на милю больше.

Клемент был помощником Карло Анчелотти в «Челси», «Реал Мадриде», «Пари-Сен-Жермене» и «Баварии», а также возглавлял Суонси.