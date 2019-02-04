Пол Инс: "Сульшер поднял "МЮ" на новый уровень, но это не значит, что его нужно оставлять"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс объяснил свои слова об исполняющем обязанности главного тренера Уле Гуннаре Сульшере. На днях он сказал, что любой тренер добился бы успеха с нынешним составом "МЮ" после увольнения Жозе Моуринью. Под руководством норвежца команда выиграла девять матчей из десяти и один свела вничью.

- На днях я вызвал определенные дискуссии, сказав, что сам мог бы сделать то, что сделал Уле Гуннар Сульшер в "Манчестер Юнайтед", - написал Инс в своей колонке на BBC. - Позвольте мне объяснить, что я имел в виду.

С девятью победами в десяти играх в качестве временного тренера Уле показал фантастический результат. Он развеял тучи над "Олд Траффорд", команда играет значительно лучше, чем при Моуринью.

Но я пытался донести, что мы все знали о проблемах "Юнайтед" при Моуринью. И, как тренер, я знаю, что их относительно просто решить их за короткий период.

Я не просто эксперт, который никогда не работал с клубом. Я тренировал в премьер-лиге и всех четырех английских профессиональных дивизионах, никто не может сказать, что я не знаю, о чем говорю.

И как тренер я видел, что при Моуринью игроки были недовольны, а атмосфера была не на лучшем уровне. Будем честными, все это видели. Моя мысль была в том, что любой, кто пришел бы после Моуринью, легко бы руководил командой, воодушевлял игроков в раздевалке и вернул бы клуб в нужное русло.

Когда я сказал, что любой другой мог бы сделать то же самое, я не проявил неуважение к Уле. Я имел в виду, что любой тренер - я, Марк Хьюз, Стив Брюс - мог бы понять проблемы с "Олд Траффорд и изменить ситуацию к лучшему.

Своими результатами Сульшер поднял клуб на новый уровень, но это не значит, что его нужно оставлять на постоянной основе. Многие временные тренеры, изменившие ситуацию к лучшему за короткий промежуток, не продержались долго. Хороший пример - Роберто Ди Маттео в "Челси" и Крэйг Шекспир в "Лестере".