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Пол Инс: «Манчестер Юнайтед» нужен нападающий мирового уровня, если клуб хочет догнать «Сити» и «Ливерпуль»

02:48
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс считает, что клубу не хватает форварда высокого уровня. По его мнению, «МЮ» стоило заполучить Эрлина Холанна, перешедшего зимой в «Боруссию».

— Если «Манчестер Юнайтед» хочет сократить отставание от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», им нужен нападающий мирового уровня, — цитирует Goal Инса. — У них был шанс заполучить Холанна, но трансфер сорвался, что действительно грустно. Он очень, очень хороший молодой игрок, который может совершенствоваться, и нельзя позволить таким форвардам уходить от вас.

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