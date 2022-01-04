Пол Инс: «Манчестер Юнайтед» не прогрессирует при Рангнике

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс раскритиковал игру команды под руководством Ральфа Рангника.

«Если честно, то я не вижу никакого прогресса. Все это напоминает мне время, когда Сульшер только возглавил «МЮ». У него был достаточно простой график, матчи с командами вроде «Кардиффа», плюс он принял команду после Моуринью, а игроки были недовольны Жозе, поэтому атмосфера накалилась. Расписание, при котором Рангник возглавил «МЮ», было таким, что лучше не придумать, но, за исключением матча с «Кристал Пэлас», команда играла достаточно средне.



Если спросить любого болельщика команды, увидел ли он прогресс за последние пять матчей, то он уверенно ответит: «Нет». Работа в «Манчестер Юнайтед» — это самая важная работа в мире в самом большом клубе на свете, но это и тяжелое бремя», — приводит Sky Sports слова Инса.

Ральф Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» 29 ноября 2021 года, он занял должность временного главного тренера до конца сезона-2021/22. После завершения сезона он будет занимать роль консультанта в клубе до 2024 года. Ранее немец работал руководителем по спорту и развитию в «Локомотиве».

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 31 очком в 19 матчах.