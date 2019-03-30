18:05 | Футбол — Англия

Пол Гаскойн приехал на новый стадион "Тоттенхэма" для участия в матче легенд

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Бывший игрок сборной Англии Пол Гаскойн прибыл на новый стадион "Тоттенхэма", сообщает пресс-служба клуба. Экстравагантный футболист примет участие в матче ветеранов клуба против ветеранов "Интера"

 

Гаскойн защищал цвета "Тоттенхэма" с 1988 по 1992 год. Также в игре примут участие и другие ветераны лондонцев, включая легендарную связку форвардов Робби Кин - Димитар Бербатов.

 

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