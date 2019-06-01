"Покойся с миром, Хосе". "Арсенал" выразил соболезнования в связи с гибелью Рейеса

Официальный Твиттер "Арсенала" опубликовал заявление со словами соболезнования бывшему полузащитнику лондонцев Хосе Антонио Рейесу, который сегодня, 1 июня, погиб в ДТП.

– Все в "Арсенале" потрясены шокирующими новостями о том, что наш бывший футболист Хосе Антонио Рейес погиб в дорожно-транспортном происшествии в Испании. Хосе Антонио Рейес: 1983-2019. Наши мысли со всей его семьей, друзьями и товарищами по команде. Покойся с миром, Хосе, – написано в заявлении пресс-службы "Арсенала".