14:54 | Футбол — Англия

"Покойся с миром, Хосе". "Арсенал" выразил соболезнования в связи с гибелью Рейеса

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Официальный Твиттер "Арсенала" опубликовал заявление со словами соболезнования бывшему полузащитнику лондонцев Хосе Антонио Рейесу, который сегодня, 1 июня, погиб в ДТП.

– Все в "Арсенале" потрясены шокирующими новостями о том, что наш бывший футболист Хосе Антонио Рейес погиб в дорожно-транспортном происшествии в Испании. Хосе Антонио Рейес: 1983-2019. Наши мысли со всей его семьей, друзьями и товарищами по команде. Покойся с миром, Хосе, – написано в заявлении пресс-службы "Арсенала".

 

 

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