"Покойся с миром, Хосе". "Арсенал" выразил соболезнования в связи с гибелью Рейеса

Официальный Твиттер "Арсенала" опубликовал заявление со словами соболезнования бывшему полузащитнику лондонцев Хосе Антонио Рейесу, который сегодня, 1 июня, погиб в ДТП.
– Все в "Арсенале" потрясены шокирующими новостями о том, что наш бывший футболист Хосе Антонио Рейес погиб в дорожно-транспортном происшествии в Испании. Хосе Антонио Рейес: 1983-2019. Наши мысли со всей его семьей, друзьями и товарищами по команде. Покойся с миром, Хосе, – написано в заявлении пресс-службы "Арсенала".
Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain.— Arsenal FC (@Arsenal) 1 июня 2019 г.
Jose Antonio Reyes: 1983-2019
Rest in peace, Jose ❤️ pic.twitter.com/AT6rLFutvI
Загрузка...