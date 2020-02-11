Покеттино заявил, что хотел бы вернуться в премьер-лигу

Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заявил о желании вновь поработать в английской премьер-лиге.

— Честно говоря, я хотел бы поработать в премьер-лиге, — цитирует Покеттино Sky Sports. — Знаю, что это будет сложно. Сейчас нужно подождать, а там посмотрим, что произойдет.

Ранее сообщалось, что специалистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Барселона».

47-летний Маурисио Покеттино тренировал «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он дошел до финала Кубка английской лиги и Лиги чемпионов.