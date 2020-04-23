Маурисио Покеттино заинтересован в переговорах с «Ньюкаслом», сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Star.

В настоящий момент «Ньюкасл» находится на пороге смены владельца, ожидается, что инвесторы из Саудовской Аравии, которые собираются приобрести клуб, потратят серьезные деньги на приглашение тренера с мировым именем и на усиление состава. По информации источника, 38-летний Покеттино готов к предметному разговору после того, как процесс смены владельцев «сорок» завершится.

С 2014 года аргентинский специалист возглавлял «Тоттенхэм», в ноябре 2019 года на посту главного тренера «шпор» его сменил Жозе Моуринью. Вместе с лондонской командой Покеттино доходил до финала Кубка английской лиги и Лиги чемпионов.

В настоящий момент «Ньюкасл» возглавляет 59-летний Стив Брюс.