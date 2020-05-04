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Покеттино возглавит «Ньюкасл», если клуб подпишет Коутинью

02:30
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Маурисио Покеттино может возглавить «Ньюкасл». Это произойдет в том случае, если «сороки» приобретут полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутинью, сообщает The Sun. В конце сезона он вернется из «Баварии», где находится в аренде. Мюнхенцы не собираются активировать право выкупа в 120 миллионов евро.

«Ньюкасл» находится на пороге смены владельца, ожидается, что инвесторы из Саудовской Аравии, которые собираются приобрести клуб, потратят серьезные деньги на приглашение тренера с мировым именем и на усиление состава.

Другим кандидатом на пост главного тренера «Ньюкасла» является Массимилиано Аллегри. Он хотел бы приобрести у «Барселоны» полузащитника Артуро Видаля.

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