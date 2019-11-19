Покеттино ушел из «Тоттенхэма»

— Сегодня клуб может сообщить, что Маурисио Покеттино и его тренерский штаб, включая Хесуса Переса, Мигеля Д'Агостино и Антони Хименеса, освобождены от своих обязанностей, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «шпор».

— Мы неохотно приняли это решение, оно не было легким или поспешным, — сказал президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви. — К сожалению, результаты команды в чемпионате Англии в конце прошлого сезона и в начале этого были крайне разочаровывающими.

Правлению приходится принимать трудные решения, учитывая те памятные моменты, которые были у «Тоттенхэма» с Маурисио и его штабом. Но мы делаем это в интересах клуба.

Маурисио и его тренерский штаб всегда будут частью нашей истории. Я с огромным восхищением отношусь к тому, как он справлялся с трудностями, находясь далеко от дома, пока мы строили новый стадион, а также ценю то тепло и позитив, которые он принес нам. Я хотел бы поблагодарить его и тренерский штаб за все, что они привнесли в клуб. Им всегда будут рады здесь.

У нас талантливый состав. Мы должны зарядиться энергией и обеспечить нашим болельщикам позитивный сезон.

«Тоттенхэм» обещает со временем предоставить обновленную информацию о новом тренерском штабе. Ранее в СМИ сообщалось, что «шпор» может возглавить главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн.

47-летний Покеттино работал в «Тоттенхэме», начиная с сезона-2014/15. В прошлом году он дошел с клубом до финала Лиги чемпионов, где уступил «Ливерпулю» (0:2). Ранее он возглавлял «Эспаньол» и «Саутгемптон».

Сейчас «Тоттенхэм» располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 14 очками, набранными в 12 играх. В Лиге чемпионов «шпоры» занимают 2-е место в группе B, имея в активе 7 очков после 4 игр.

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