Покеттино согласен со словами Роя Кина, что Кейн мог бы усилить «МЮ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал слова экс-капитана «Манчестер Юнайтед» Роя Кина о лидере атак лондонцев Харри Кейне. Ранее Кин заявил, что Кейн мог бы усилить «МЮ».

— Я очень уважаю Кина и любил его как футболиста, — цитирует Daily Mail Покеттино. — Он тот тип игрока, которого все хотели бы видеть у себя за спиной. Или перед собой, если ты защитник, как я. Он очень категоричен в высказыванием. Ему нравятся хорошие игроки, и Харри Кейн- один из них. Мы полностью согласны, что Харри заслуживает всего.