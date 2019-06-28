Покеттино рассчитывает на приобретения в летнее трансферное окно

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино рассказал о работе на трансферном рынке.

– В этом году нам необходимо усилить команду, – цитирует Catalunya Radio Покеттино. – За последние два года мы не покупали игроков и сэкономили много денег, это должно помочь.

В "Манчестер Сити" и "Ливерпуле" Хосеп Гвардьола и Юрген Клопп решают, каких игроков покупать. В "Тоттенхэме", "Челси" и "Арсенале" тренеры не контролируют трансферы, все решает президент Дэниэл Леви.

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