Покеттино провел 500-й матч в качестве главного тренера

Матч 3-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» (0:1) стал 500-м в качестве главного тренера для наставника «шпор» Маурисио Покеттино.

47-летний специалист возглавил лондонскую команду в 2014 году. Тренерскую карьеру Покеттино начал в 2009 году в «Эспаньоле» (161 матч), в котором проработал три сезона. В 2013-м аргентинец перебрался в «Саутгемптон» (60 матчей), а уже в следующем году возглавил «Тоттенхэм» (279 матчей).