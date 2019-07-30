Покеттино привел пример успешного клуба с маленьким бюджетом. И это точно не "Ливерпуль"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что считает свой клуб примером успешной команды с ограниченным бюджетом.

- Неправильно ставить "Ливерпуль" в пример для нас и всех остальных, - цитирует Покеттино Evening Standard. - Наоборот, это мы показываем своим примером, что есть и другой путь быть успешным в борьбе с клубами, которые тратят гораздо больше. Мы делаем намного больше, чем наши конкуренты, и показали иной способ конкурировать.

Покеттино возглавил "Тоттенхэм" в 2014 году, в прошлом сезоне он довел клуб до финала Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" уступил "Ливерпулю" со счетом 0:2. В чемпионате Англии клуб занял 4-е место и получил право участвовать в Лиге чемпионов.

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