Покеттино недоволен ранним закрытием трансферного окна в Англии

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино считает, что у лондонцев могут возникнуть проблемы из-за раннего закрытия трансферного окна. Напомним, что с 8 августа трансферы в АПЛ запрещены.

– Мы в невыгодном положении по сравнению с европейскими клубами, потому что у них есть еще 20 дней на работу, – цитирует BBC аргентинского специалиста. – Я думаю, что это большое преимущество для них. Это может создать беспорядок в таких клубах, как наш, в клубах в Англии.

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