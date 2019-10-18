Покеттино не хотел бы расставаться с Эриксеном

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отметил, что доверяет футболистам сегодняшнего состава своей команды, сообщает AS.

Покеттино надеется, что полузащитник Кристиан Эриксен не покинет «Тоттенхэм» в следующее трансферное окно. Контракт Эриксена будет действовать до 30 июня 2020 года, его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.

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