Покеттино извинился перед "МЮ" за грубую игру

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после матча Международного кубка чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (2:1) извинился перед соперниками за избыточно жесткую игру своей команды.

- От имени своих игроков я приношу извинения "Манчестер Юнайтед", - цитирует специалиста ВВС. - Я был зол из-за некоторых ситуаций, потому что ты можешь не успеть к мячу, и что-то может произойти (травма игрока соперника - прим. "СЭ"). Иногда нужно быть агрессивным и играть со страстью, но мы сосредоточены на том, чтобы набрать форму и играть так, как мы хотим.

В этом матче удалений не было, но, как отмечает ВВС, красные карточки за грубые фолы могли получить Мусса Сиссоко и Деле Алли.