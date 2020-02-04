Погба заявил партнерам по «Манчестер Юнайтед», что хочет уйти из команды летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сказал одноклубникам, что хочет покинуть команду летом, сообщает Manchester Evening News.

Издание, ссылаясь на источник в клубе, пишет, что 26-летний француз мыслями не находится в клубе, и что большинство футболистов «МЮ» хочет, чтобы он скорее покинул команду, несмотря на то, что Поль все еще является популярной фигурой в раздевалке.

В сезоне-2019/20 Погба провел за «красных дьяволов» 8 матчей, на его счету 2 результативных передачи. Большую часть сезона француз пропустил из-за проблем с голеностопом. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 100 миллионов евро. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном возвращении Погба в «Ювентус», за который тот выступал с 2012 по 2016 год.