Погба заявил, что не видит «Манчестер Юнайтед» на одном уровне с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сравнил свою команду с «Ливерпулем» в преддверии матча против мерсисайдцев в рамках 19-го тура чемпионата Англии.

«Мы серьезно выросли и продолжаем становиться лучше, но у нас все еще очень молодая команда. Очевидно, сейчас мы не на одном уровне с «Ливерпулем». Эта команда — действующий чемпион и продолжает побеждать. Если хочешь становиться лучшим — нужно побеждать лучших. Мы хотим обыграть чемпиона. Мы знаем, что будет тяжело остаться на вершине, но «МЮ» это по силам», — приводит Sky Sports слова Погба.

«Манчестер Юнайтед» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 36 очками, «Ливерпуль» идет вторым с 33 очками. Матч «МЮ» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 17 января. Начало — в 19.30 (мск).