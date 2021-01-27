Погба заявил, что доволен своим положением в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал слухи о своем возможном уходе из команды.

«У меня есть контракт, я в команде, мне все нравится. Все знают, что у меня остался еще один год контракта, я собираюсь обсудить это с клубом. Сейчас моя задача — выиграть что-то. Я думаю только о победах и помощи команде. Надеюсь, к концу сезона мы возьмем какой-нибудь трофей», — приводит Goal слова Погба.

В сезоне-2020/21 Погба провел 25 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. 17 января сообщалось, что на 27-летнего француза претендует «Ювентус».