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Погба заявил, что доволен своим положением в «Манчестер Юнайтед»

20:47
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал слухи о своем возможном уходе из команды.

«У меня есть контракт, я в команде, мне все нравится. Все знают, что у меня остался еще один год контракта, я собираюсь обсудить это с клубом. Сейчас моя задача — выиграть что-то. Я думаю только о победах и помощи команде. Надеюсь, к концу сезона мы возьмем какой-нибудь трофей», — приводит Goal слова Погба.

В сезоне-2020/21 Погба провел 25 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. 17 января сообщалось, что на 27-летнего француза претендует «Ювентус».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/im-here-im-enjoying-myself-pogba-addresses-man-utd-future/w51lm1cziahd1unoepwosdyid

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