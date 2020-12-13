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Погба: «Я всегда боролся и буду бороться за «Манчестер Юнайтед», своих товарищей по команде и болельщиков»

06:20
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался по поводу верности команде.

«Я всегда боролся и буду бороться за «Манчестер Юнайтед», своих товарищей по команде и болельщиков. Будущее — далеко, настоящее — главное, так что я вовлечен на 1000 процентов! Все было ясно между клубом и мной, и это никогда не изменится. Не стоит говорить тогда, когда ты не знаешь, что происходит внутри», — написал Погба в Instagram.

Ранее агент французского хавбека Мино Райола заявил, что игрок покинет клуб и перейдет в «Ювентус».

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