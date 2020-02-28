Погба возобновит тренировки в общей группе «МЮ» со следующей недели

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вернется к тренировкам в общей группе в начале следующей неделе, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 26-летний француз может принять участие в матче 29-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити», который состоится 8 марта, но наиболее вероятной датой возвращения футболиста на поле является 15 марта — день встречи 30-го тура с «Тоттенхэмом».

В сезоне-2019/20 Погба провел 7 матчей в АПЛ, в которых сделал две голевые передачи. Большую часть сезона француз пытался избавиться от проблем с голеностопом, а в январе перенес операцию.