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Погба вернулся в общую группу «Манчестер Юнайтед»

23:11
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба тренируется в общей группе перед матчем 18-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда». Встреча пройдет 22 декабря.

«Погба тренируется, он вернулся в команду, — приводит слова главного тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера пресс-служба клуба. — Ему нужно время, чтобы набрать форму и он вернется на поле.

Из-за травмы голеностопа 26-летний Погба не выходил на поле с сентября.

В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за «МЮ» и отдал две результативные передачи.

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