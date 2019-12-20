Погба вернулся в общую группу «Манчестер Юнайтед»
23:11
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба тренируется в общей группе перед матчем 18-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда». Встреча пройдет 22 декабря.
«Погба тренируется, он вернулся в команду, — приводит слова главного тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера пресс-служба клуба. — Ему нужно время, чтобы набрать форму и он вернется на поле.
Из-за травмы голеностопа 26-летний Погба не выходил на поле с сентября.
В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за «МЮ» и отдал две результативные передачи.
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