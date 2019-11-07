Погба уйдет из «Манчестер Юнайтед», если манкунианцы снова не попадут в Лигу чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть клуб, сообщает Be Soccer. Это произойдет в том случае, если манкунианцы снова не смогут пробиться в Лигу чемпионов. Участия в Лиге Европы недостаточно для чемпиона мира. После 11 туров АПЛ «красные дьяволы» с 13 очками занимают 10-е место. Они отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 18 баллов.

В летнее трансферное окно 26-летнего Погба пытался приобрести «Реал». Манкунианцы были готовы расстаться с французом за 165 миллионов евро, но мадридцы не пошли на такие траты.

Поль в текущем сезоне провел шесть матчей за «МЮ» и сделал две результативные передачи. Погба травмирован, в последний раз он играл 30 сентября.

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