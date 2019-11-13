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Погба успеет восстановиться к дерби с «Манчестер Сити»

11:26
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продолжает восстанавливаться после травмы. 26-летний француз должен успеть набрать форму к дерби против «Манчестер Сити», которое намечено на 7 декабря, сообщает Daily Mail.

Полузащитник пропустил последние девять матчей «МЮ».

В текущем сезоне чемпионата Англии Погба провел пять матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. В этом году его периодически беспокоят проблемы с лодыжкой.

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