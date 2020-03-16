Погба сообщил руководству «МЮ», что хочет уйти из команды. Француз намерен перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил руководству клуба о своем желании покинуть команду, передает Calciomercato.

По информации источника, 27-летний француз не поменял своего мнения и хочет уйти из «МЮ». Футболист считает приоритетным вариант с переходом в «Ювентус». Издание сообщает, что «Манчестер Юнайтед» придется снизить требования по полузащитнику. Ранее английский клуб просил за Погба 150 миллионов евро, считается, что «Ювентус» согласен заплатить за игрока 100 миллионов евро. Известно, что француз хочет получать около 20 миллионов евро в год

В сезоне-2019/20 Погба провел 7 матчей в АПЛ, в которых сделал две голевые передачи. Большую часть сезона француз пытался избавиться от проблем с голеностопом, а в январе перенес операцию. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» собирается активировать опцию продления контракта с Погба до 2022 года.