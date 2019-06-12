Погба считает, что от него ожидают большего из-за высокой трансферной цены

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба поделился мнением о влиянии цены его трансфера на ожидания от игры.

- Из-за того, что это был самый дорогой трансфер в истории футбола на тот момент, меня оценивают по-другому, – цитирует The Times Погба. – От меня ожидают большего из-за этого. Я знал, что так и будет, но не думал, что будет столько негатива. Это было что-то новое для меня. Не думал, что стоимость трансфера так сильно повлияет на мнение людей. Возможно, они думают, что у меня эти деньги, но у меня нет их. Я не знаю, почему меня критикуют из-за этого.

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