Погба считает, что «Манчестер Юнайтед» нужно сохранять спокойствие

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отметил важность победы над «Бернли» в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Англии (1:0). Манкунианцы вышли в единоличные лидеры перед игрой с «Ливерпулем» в воскресенье.

— Пас был лучшим, у меня было пространство и возможность для удара, я очень доволен голом, — цитирует BBC Погба. — Мы знали, что если выиграем, будем лидерами, когда будем играть с «Ливерпулем». Сейчас должны сохранять спокойствие, это важный момент. Посмотрим, что будет дальше. Матч с «Ливерпулем» — это будет классная игра для всех, большая игра, так что давайте подготовимся к ней.