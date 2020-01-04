Погба решился на операцию из-за риска не сыграть на Евро-2020

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выбыл на несколько недель из-за повреждения лодыжки. 26-летний хавбек решился на операцию, которая прошла на этой неделе, из-за риска не сыграть за сборную Францию на Евро-2020, сообщает The Telegraph.

Погба в текущем сезоне сыграл всего восемь матчей за «МЮ». В конце декабря 2019 года он вышел на поле впервые за почти три месяца, однако теперь опять получил травму.

Ранее сообщалось, что отсутствие француза связано с его желанием сменить клуб.