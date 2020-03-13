Погба рекомендовал свой фирменный жест для борьбы с коронавирусом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в Twitter упомянул одно из средств по профилактике заболевания коронавирусом. Хавбек рекомендовал во время чихания делать «даб» — его фирменный жест во время празднования голов.

«Даб, когда кашляешь. Даб, когда чихаешь. Даб, чтобы победить коронавирус», — написал Погба.

При исполнении жеста «даб» человек направляет лицо в сторону локтевого сгиба. При чихании и кашлянии врачи действительно рекомендуют прикрываться локтевым сгибом вместо ладони, чтобы бактерии не попали на нее и не перешли на предметы, которые затем человек может потрогать.