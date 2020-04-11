Погба рассказал о своем восстановлении от травмы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отметил, что пропуск части сезона из-за травмы сделал его более голодным до футбола.

— Я уже тренируюсь и касаюсь мяча, — цитирует пресс-служба 27-летнего полузащитника. У меня никогда не было ничего подобного в моей карьере, поэтому я всегда воспринимаю происходящее спокойно. Это делает меня еще более голодным для того, чтобы вернуться и играть хорошо. Я понял, как сильно люблю футбол.

Честно говоря, я очень соскучился по матчам, потому что это моя работа-играть в футбол. Нужно быть терпеливым по отношению ко мне, поскольку я восстанавливаюсь от давней травмы.

В сезоне-2019/20 Погба провел 7 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 результативных передачи. Большую часть сезона француз пытался избавиться от проблем с голеностопом, а в январе перенес операцию.