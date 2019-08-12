Погба рассказал о своем будущем в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о своем будущем. Ранее он заявлял о желании перейти в "Реал". Трансферное окно в АПЛ закрылось 8 августа.

– Мне нравится играть в футбол. Каждый раз, когда выхожу на поле, я отдаю все, что есть у меня, и получаю удовольствие, – цитирует Tuttosport Погба. – Конечно, мы знаем, что были разговоры, увидим, что произойдет в будущем. Сейчас я в "Манчестер Юнайтед", мне нравится играть с этими ребятами, всегда буду выкладываться на поле.

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