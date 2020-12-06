Погба рассказал, как на нем отразился коронавирус

Полузащитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, как на нем отразилось заражение коронавирусом.

27 августа главный тренер национальной команды Дидье Дешам сообщил, что футболист сдал положительный тест на COVID-19, из-за чего пропустит матчи сборной в сентябре.

— Это странно, это сложно объяснить, потому что вы не понимаете. На тренировке я сказал тренеру по фитнесу, что чувствую себя необычно, это не я, — цитирует Погба Football365. — Я очень быстро устаю и очень быстро запыхаюсь. В первой игре сезона я не мог бегать, но я старался. Чтобы вернуть физическую форму, мне потребовалось много времени. Хорошо вернуться и забить гол, чтобы помочь команде вернуться, это очень важно. Безумно рад этому.

В субботу, 5 декабря, «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Вест Хэм» (3:1) в 10-м туре АПЛ. Погба отметился голом.