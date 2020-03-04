Погба пропустит манчестерское дерби

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сыграет в ближайшем матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Об этом сообщил главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер.

— Погба еще травмирован, — цитирует тренера TEAM Talk. — Он работает по индивидуальной программе и не будет тренироваться с первой командой до следующей недели. Посмотрим, сколько времени у него займет, чтобы набрать форму.

26-летний француз в нынешнем году пока ни разу не сыграл из-за травмы. Всего он провел восемь матчей в текущем сезоне и сделал две результативные передачи.