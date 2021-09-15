Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Погба прокомментировал поражение «МЮ» от «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

14:24
Поль Погба. Фото Instagram
Поль Погба. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в своем Instagram прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2).

Манкунианци пропустили решающий гол на 95-й минуте после ошибки хавбека Джесси Лингарда.

«Не тот результат, который мы ожидали. Но мы вернемся», — написал Погба.

В следующем туре «МЮ» сыграет с «Вильярреалом». Игра пройдет 29 сентября. В АПЛ команда Сульшера возглавляет турнирную таблицу.

Ранее появилась информация, что он планирует уйти из «МЮ» и сообщил агенту Мино Райоле, что хочет играть за «Реал».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Ветеранский договор Овечкина, максимальный контракт Кучерова, грандиозные бонусы Панарина. Сколько зарабатывают российские игроки в НХЛ
Установка новых дверей в квартире москвички обернулась смертью гостя
В России определены первые 500 победителей лотереи среди вакцинированных
Видео: Рождественская чуть не упала с крыши в Петербурге
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры