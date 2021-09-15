Погба прокомментировал поражение «МЮ» от «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в своем Instagram прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2).

Манкунианци пропустили решающий гол на 95-й минуте после ошибки хавбека Джесси Лингарда.

«Не тот результат, который мы ожидали. Но мы вернемся», — написал Погба.

В следующем туре «МЮ» сыграет с «Вильярреалом». Игра пройдет 29 сентября. В АПЛ команда Сульшера возглавляет турнирную таблицу.

Ранее появилась информация, что он планирует уйти из «МЮ» и сообщил агенту Мино Райоле, что хочет играть за «Реал».