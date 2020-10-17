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Погба продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

02:09
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер объявил, что клуб продлил контракт с полузащитником Полем Погба. Теперь 27-летний француз связан с «МЮ» договором до июня 2022 года.

«Манчестер Юнайтед» активировал пункт, который позволил продлить контракт на один год.

В 2016 году Погба вернулся из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне француз сыграл в 4 матчах и забил 1 гол.

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