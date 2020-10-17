Погба продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер объявил, что клуб продлил контракт с полузащитником Полем Погба. Теперь 27-летний француз связан с «МЮ» договором до июня 2022 года.
«Манчестер Юнайтед» активировал пункт, который позволил продлить контракт на один год.
В 2016 году Погба вернулся из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне француз сыграл в 4 матчах и забил 1 гол.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.