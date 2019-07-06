Погба ответил на вызов Ибрагимовича и открыл две бутылки. Видео

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба принял вызов нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича. Он поучаствовал в челлендже по открыванию бутылки (Bottle Cap Challenge).

Француз опубликовал в своем Инстаграме видео того, как он ногой открывает сразу две бутылки. Также он поблагодарил шведа за вызов.

Bottle Cap Challenge в последнее время набрал большую популярность. Видео с его исполнением в разных интерпретациях выкладывают многие звезды спорта и шоу-бизнеса.

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