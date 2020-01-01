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Погба не сыграет с «Арсеналом». Сульшер утверждает, что из-за травмы

22:48

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не попал в заявку на матч 21-го тура чемпионата Англии против «Арсенала». Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Реала» и «Ювентуса». Однако главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер утверждает, что все дело в травме.

— Он травмирован, — цитирует Goal Сульшера. — Он почувствовал дискомфорт в колене и выпал из состава на несколько недель.

Трансляция матча «Арсенал» — «МЮ»

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