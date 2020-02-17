«Погба не собственность Сульшера». Мино Райола снова критикует тренера «МЮ»

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола снова раскритиковал английский клуб и главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Ранее сообщалось, что Погба может в этом сезоне перейти в «Реал» или «Ювентус», но в результате он остался в «МЮ» и в летнее, и в зимнее трансферное окно. Райола уже неоднократно негативно высказывался в адрес английского клуба. На этот раз его взбесили слова Сульшера: «Поль наш игрок, а не игрок Мино».

— Поль не моя собственность и не собственность Сульшера, — цитирует Football Italia Райолу. — Поль принадлежит себе. Нигде нельзя владеть человеком на протяжении долгого времени.

Надеюсь, Сульшер не хочет сказать, что Поль — заключенный.

Перед тем, как он мне ответит, я бы хотел проинформировать его о том, что я сказал. Я свободный человек, который может думать и выражать свои мысли. До этого момента я был с ним вежлив. Сульшеру стоит помнить, что он говорил Полю летом.