Погба не сможет вернуться на поле до декабря

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит как минимум еще один месяц из-за травмы лодыжки. Об этом сообщил главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер.

— Не думаю, что мы увидим Поля до декабря. Он выбыл надолго, — цитирует норвежца ВВС. — Ему нужно время, чтобы полностью восстановиться. Возможно, в декабре мы сможем увидеть его.

26-летний француз в текущем сезоне провел шесть матчей за «МЮ» и сделал две результативные передачи. В последний раз он играл 30 сентября.

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