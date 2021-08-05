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Погба начнет новый сезон в «МЮ», «ПСЖ» все еще хочет подписать француза

12:05
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Полузащитник «МЮ» Поль Погба начнет новый сезон в составе английского клуба, сообщает The Telegraph.

По данным источника, француз продолжит выступать в «МЮ», однако он все еще может перейти в другую команду, так как о новом контракте Погба с манкунианцами пока ничего не ясно.

Также сообщается, что в игроке все еще заинтересован «ПСЖ». Нынешний контракт Погба с «МЮ» рассчитан до лета 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/08/04/paul-pogba-set-start-season-man-utd-psg-remain-interested/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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