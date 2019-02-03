Погба набрал 11 очков по системе "гол плюс пас" после отставки Моуринью. Это лучший результат в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отдал голевой пас на Маркуса Рэшфорда в матче 25-го тура чемпионата Англии против "Лестера". После того, как "МЮ" в декабре возглавил Уле Гуннар Сульшер, француз набрал 11 очков по системе "гол плюс пас" в восьми играх - 6 голов и 5 передач. Это лучший результат в английской премьер лиге - Сон Хын Мин из "Тоттенхэма" за данный отрезок набрал 10 очков.

Сульшер принял команду в декабре после отставки Жозе Моуринью, с которым у Погба был конфликт. При Моуринью Погба провел 12 игр и набрал 6 (3+3) очков.