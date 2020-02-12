Погба может восстановиться к матчу против «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может успеть восстановиться от травмы голеностопа к матчу против «Манчестер Сити», сообщает TalkSPORT.

По информации источника, 26-летний француз надеется вернуться к тренировкам в общей группе через 2 недели, а набрать кондиции для выхода на поле планирует к 8 марта, дню, когда состоится манчестерское дерби.

В сезоне-2019/20 Погба принял участие в 8 матчах за «МЮ», на его счету 2 результативных передачи. Большую часть сезона француз провел в лазарете, пытаясь исправить проблемы с голеностопом.