Агент Мино Райола сообщил, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в «Ювентус».

— Да, Погба может вернуться в «Ювентус», ему не очень хорошо в «Манчестере», — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо в твиттере. — «Юве» может стать его новым клубом. Почему нет? У него отличные отношения с бывшими одноклубниками. Однако из-за все этой ситуации с коронавирусом немногие клубы могут приобрести его. Конечно, пришло время покинуть «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В этом сезоне 27-летний француз забил два гола в 13 матчах за «МЮ».