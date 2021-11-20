Погба может пропустить около трех месяцев из-за травмы
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что полузащитник Поль Погба может пропустить около 3 месяцев из-за травмы бедра.
«Эта травма — печальная новость для Поля, тем более, в такое неподходящее время. Я не врач, но сложно сказать, насколько быстро Погба восстановится. Это может занять 6-7 недель, а в худшем случае — 10-12 недель. Единственное, в чем я уверен — Поль очень хочет вернуться на поле и показывать свой лучший футбол. Надеюсь, что мы сможем увидеть его на поле после Рождества», — цитирует Goal Сульшера.
В сезоне-2021/22 Погба провел 13 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 7 результативных передач. Ранее сообщалось, что 28-летний француз отправился в Дубай для реабилитации.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/man-utd-boss-solskjaer-confirms-pogba-could-miss-up-to-three/blt07679426c4bb0ea1
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