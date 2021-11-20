Погба может пропустить около трех месяцев из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что полузащитник Поль Погба может пропустить около 3 месяцев из-за травмы бедра.

«Эта травма — печальная новость для Поля, тем более, в такое неподходящее время. Я не врач, но сложно сказать, насколько быстро Погба восстановится. Это может занять 6-7 недель, а в худшем случае — 10-12 недель. Единственное, в чем я уверен — Поль очень хочет вернуться на поле и показывать свой лучший футбол. Надеюсь, что мы сможем увидеть его на поле после Рождества», — цитирует Goal Сульшера.

В сезоне-2021/22 Погба провел 13 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 7 результативных передач. Ранее сообщалось, что 28-летний француз отправился в Дубай для реабилитации.