Погба может пропустить матч с «Арсеналом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может пропустить матч 7-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» из-за травмы лодыжки. Ранее Погба пропустил из-за повреждения почти месяц, но восстановился и принял участие в матче Кубка английской лиги против «Рочдейла» (1:1, 5:3 — по пенальти).

— Он отыграл матч против «Рочдейла», но снова получил удар по лодыжке, — приводит слова главного тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера Sky Sport. — Его участие в матче с «Арсеналом» находится под вопросом.

Кроме Погба, матч против «Арсенала», скорее всего, пропустят Люк Шоу, Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд.

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