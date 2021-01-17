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Погба: «Матч с «Ливерпулем» — настоящая битва, нам нужно сохранять спокойствие»

00:14
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

«В «МЮ» тебя постоянно ожидают большие матчи, но этот — настоящая битва, и мы об этом знаем. Нам нужно сохранять спокойствие и не терять концентрацию», — приводит слова Погба Twitter клуба.

«Манчестер Юнайтед» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 36 очками, «Ливерпуль» идет вторым с 33 очками. Матч «МЮ» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 17 января. Начало — в 19.30 (мск).

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