Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Погба извинился перед игроками «МЮ» за нереализованный момент в матче с «Ливерпулем»

20:22
Теги:

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба попросил прощения у одноклубников после матча 19-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:0), сообщает Mirror.

По данным источника, француз извинился за то, что упустил шанс забить гол во втором тайме матча.

«МЮ» после 18 туров АПЛ занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков. В активе «Ливерпуля» 34 балла и 4-я строчка.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир