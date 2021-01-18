Погба извинился перед игроками «МЮ» за нереализованный момент в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба попросил прощения у одноклубников после матча 19-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:0), сообщает Mirror.

По данным источника, француз извинился за то, что упустил шанс забить гол во втором тайме матча.

«МЮ» после 18 туров АПЛ занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков. В активе «Ливерпуля» 34 балла и 4-я строчка.