Погба и Лукаку включены в состав "МЮ" на предсезонный тур

"Манчестер Юнайтед" объявил состав команды на летний предсезонный тур. В него вошли Поль Погба и Ромелу Лукаку, которые с большой вероятностью покинут команду этим летом. Поля Погба хочет заполучить "Реал", а главный претендент на Лукаку - "Интер".

Первый контрольный матч "МЮ" проведет 13 июля против австралийского "Перт Глори". Через 4 дня он сыграет с "Лидсом" (17 июля), после чего отправится на Международный кубок чемпионов. Команде Уле Гуннара Сульшера предстоят игры с "Интером" (20 июля, Сингапур), "Тоттенхэмом" (25 июля, Гонконг) и "Миланом" (3 августа, Кардифф).

Состав "МЮ" на предсезонное турне выглядит следующим образом:

Вратари: Давид Де Хеа, Ли Грант, Жоэл Перейра, Серхио Ромеро.

Защитники: Эрик Байи, Диогу Далот, Фил Джоунс, Виктор Линделеф, Маркос Рохо, Люк Шоу, Крис Смоллинг, Алекс Туанзебе, Аарон Ван-Биссака, Эшли Янг.

Полузащитники: Андреас Перейра, Тахит Чонг, Джеймс Гарнер, Анхель Гомес, Дэниэл Джеймс, Джесси Лингард, Неманья Матич, Скотт Мактоминэй, Поль Погба, Хуан Мата.

Нападающие: Мэйсон Гринвуд, Ромелу Лукаку, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд.